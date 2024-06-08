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عربي-دولي

بكاميرا جوية... إسرائيل تنشر فيديو اللحظات الأخيرة من عملية النصيرات

Lebanon 24
08-06-2024 | 11:34
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عرض الجيش الإسرائيلي فيديو يظهر نهاية عملية تحرير الرهائن المحتجزين لدى حماس، بكاميرا جوية.
 
وأظهر الفيديو عناصر من الجيش الإسرائيلي مع الرهائن، وهم يركضون على منطقة شاطئية في قطاع غزة، قلب أن يركبوا مروحية للجيش الإسرائيلي كانت بانتظارهم.
 
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ووصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، الفيديو بأنه "توثيق من عملية التحرير في قلب النصيرات لحظات إقلاع المروحية من ثلاثة من المختطفين الذين عادوا من قطاع غزة".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن تحرير أربعة رهائن أحياء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينهم نوعا، في عملية نوعية شاركت فيها عدة جهات أمنية إسرائيلية.
وأعلنت رويترز نقلا عن مصادر طبية تابعة لحماس، مقتل 210 شخصا على الأقل، وجرح العشرات في الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على مخيم النصيرات ومناطق متفرقة وسط قطاع غزة. (سكاي نيوز)
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