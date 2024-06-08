بايدن: العمل مستمر حتى الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم السبت في باريس أن الولايات المتحدة ستواصل العمل حتى إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.





وأضاف بايدن: "لن تتوقف مساعينا حتى يعود جميع الرهائن إلى ديارهم"، ومن جانبه رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإطلاق سراح الرهائن الأربعة.

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واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأميركي جو بايدن بزيارة دولة السبت في باريس، حيث يهدف الحليفان إلى إظهار شراكتهما في قضايا الأمن العالمي وتجاوز التوترات التجارية.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت استعادة أربعة أسرى إسرائيليين أحياء في عملية لقواته في مخيم النصيرات بقطاع غزة، كانوا محتجزين منذ شن حماس عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الاول.

وأسفرت العملية الإسرائيلية في مخيم اللاجئين بالنصيرات عن استشهاد 210 أشخاص وإصابة أكثر من 400 آخرين من المدنيين الفلسطينيين.

من جهتها، أكدت حركة "حماس" تعليقا على استعادة إسرائيل 4 من أسراها في غزة، أن المقاومة ما زالت تحتفظ بالعدد الأكبر في حوزتها من الأسرى الإسرائيليين وهي قادرة على زيادة غلتها منهم.

هذا وأوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن قطر ومصر أبلغتا قادة "حماس" مؤخرا أنهم قد يواجهون احتمال الاعتقال وتجميد الأصول والعقوبات والطرد من الدوحة في حال لم يوافقوا على وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وذكر مسؤولون مطلعون على المحادثات للصحيفة الأميركية أن قطر ومصر أبلغتا قادة الحركة الفلسطينية قبل أيام في محاولة للضغط عليها للقبول بشروط خطة وقف إطلاق النار التي وضعتها الإدارة الأميركية.

وشدد الرئيس الأميركي في بيان، على أن هذه هي أفضل فرصة ممكنة للتوصل إلى اتفاق وأن رفض "حماس" المستمر لإطلاق سراح الرهائن لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع وحرمان أهالي غزة من الإغاثة. (RT)