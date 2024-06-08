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اندلاع حريق بفندق في إيلات جنوبي إسرائيل (فيديو)

Lebanon 24
08-06-2024 | 15:33
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت، باندلاع حريق في فندق "هارودز" بمدينة إيلات، حيث ظهر دخان أسود من الطابق الأخير، وتم استدعاء قوات كبيرة من فرق الإطفاء إلى مكان الحادث.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن العديد من الرسائل وردت على مركز الاتصال  للإطفاء والإنقاذ الإسرائيلي، حول حريق في فندق "هارودز" في إيلات بعد الساعة 17:00 بقليل.
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ورصدت قوات معززة من فرق الإطفاء والإنقاذ التي وصلت إلى مكان الحادث حريقا في شرفة جناح في الطابق الثاني عشر من الفندق.
 
 
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وكان مركز الحريق خارج الغرفة، وتم منع انتشار الحريق إلى داخل المبنى، وبالتالي منع وقوع أضرار جسيمة في الممتلكات.
وبالتزامن مع عمليات الإطفاء، أجريت عمليات بحث واسعة النطاق عن الأشخاص المحاصرين أو المصابين في الفندق، وانتهت الحادثة دون وقوع إصابات.
ووصل محقق الإطفاء إلى مكان الحادث وباشر بالتحقيق في ملابسات الحريق. (RT)
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