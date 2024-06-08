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برشقات صاروخية... كتائب القسام تقصف غلاف غزة

Lebanon 24
08-06-2024 | 15:35
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أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" قصف المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة برشقات صاروخية، مساء يوم السبت في "تاسعة البهاء".
ودوت صفارات الإنذار في مستوطنات سديروت وكفار غزة ومفاليم ونير عام، كما سُمع دوي انفجارات في المنطقة.
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كذلك انطلقت صفارات الإنذار في منطقة تاكوما في الظرف، وقد تم استهدافها بصاروخين أطلقا من مخيم جباليا للاجئين.
اعترضت القبة الحديدية أحد الصواريخ وانفجر الآخر في منطقة مكشوفة بالقرب من كيبوتس كفار عزة.
وأعلنت "سرايا القدس" أنها أعادت قصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.
وفي وقت سابق نشرت "سرايا القدس" مشاهد من تجهيز وقصف مقر قيادة تابع للجيش الإسرائيلي في موقع "رعيم" العسكري برشقة صاروخية. (RT)

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