Advertisement

عربي-دولي

لوقف الحرب على غزة... آلاف النشطاء يتظاهرون في واشنطن ويطوقون البيت الأبيض

Lebanon 24
08-06-2024 | 15:54
A-
A+
Doc-P-1209526-638534842550115709.jpg
Doc-P-1209526-638534842550115709.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تجمع آلاف النشطاء في وسط مدينة واشنطن يوم السبت للمشاركة في تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين وطوقوا البيت الأبيض، مطالبين بوقف توريد الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل ووقف الحرب على قطاع غزة.
ويشهد عدد من المدن والجامعات الأميركية تظاهرات واحتجاجات واسعة النطاق، غالبيتها دعما لفلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
Advertisement
وتأتي مظاهرة السبت بمناسبة مرور ثمانية أشهر على بدء الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية الأمريكية، في تعليق لصحيفة "The Hill"، إنه نظرا للأحداث التي ستشهدها العاصمة الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع، فقد تم اتخاذ إجراءات أمنية إضافية في البيت الأبيض، وقامت الشرطة بإغلاق الطرق القريبة منه.
وقد أعلن أحد منظمي التظاهرات، والتي دعت إليها حركة "Codepink" المناهضة للحرب، عن خطط لمحاصرة البيت الأبيض، على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
وردد المتظارون في محيط البيت الأبيض شعارات "الحرية لفلسطين" و"إنهاء احتلال غزة". (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2024-06-09
03:13 | 2024-06-09
02:53 | 2024-06-09
02:19 | 2024-06-09
02:10 | 2024-06-09
02:01 | 2024-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24