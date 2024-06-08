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عربي-دولي

على متن مروحية... شاهد لحظة نقل الرهينة الأشهر في إسرائيل

Lebanon 24
08-06-2024 | 16:44
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أظهر مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي على موقع "إكس" لحظة وصول الرهينة الإسرائيلية المحررة نوعا أرغاماني لطائرة مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي.

وظهرت الرهينة وهي تقفز داخل الطائرة الإسرائيلية قبل نقلها إلى المركز الطبي "شيبا" في تل هشومير لإجراء الفحوصات الطبية، بعد أن وصف الجيش الإسرائيلي الحالة الصحية الرهائن بـ"الجيدة".

ونقلت هئية البث الإسرائيلية عن مصادر أن فرق تحرير الرهائن التابعة للجيش الإسرائيلي تعرضت لإطلاق نار كثيف أثناء إطلاق سراح نوعا أرغاماني وثلاثة أسرى آخرين من حماس.
 
 
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وتعتبر أرغماني التي تلقب بـ"رمز قضية الرهائن" واحدة من المختطفين المعروفين عندما ظهرت في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في أثناء اختطاف رجلين لها على دراجة نارية.
وظهرت الشابة الإسرائيلية (25 عاما) أثناء اختطافها من حفل "نوفا" في موقف السيارات  وهي على دراجة نارية وتصرخ قائلة "لا تقتلاني!".
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من تحرير 4 رهائن، السبت، في النصيرات وسط غزة، وهم نوعا أرغاماني (25 عاما)، وألموغ مئير جان (21 عاما)، وأندريه كوزلوف (27 عاما)، وشلومي زيف (40 عاما).
وقال في بيان إنه تم إنقاذ الرهائن من قبل قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك وقوات اليمام من موقعين منفصلين في قلب النصيرات. (RT)
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