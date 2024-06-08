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التعليق الأوّل.. هل استخدمت إسرائيل الرصيف العائم لتحرير الرهائن؟

Lebanon 24
08-06-2024 | 23:02
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نفت القيادة المركزية الأميركية، التقارير التي تكلمت عن استخدام الرصيف العائم في عملية إنقاذ الرهائن الإسرائيليين لدى حماس من مخيم النصيرات في قطاع غزة.

وكانت قد تحدثت تقارير عن دخول القوات لتحرير عملية الرهائن في غطاء إنساني عبر سيارات مساعدات إلى المخيم قادمة من الرصيف البحري العائم.
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وفي بيان لها، قالت سنتكوم إنه لم يتم استخدام الرصيف الإنساني العائم بما في ذلك معداته وأفراده وأصوله في عملية إنقاذ الرهائن في غزة.

 وأضاف البيان: "استخدم الإسرائيليون المنطقة الواقعة جنوب الرصيف لإعادة الرهائن بأمان إلى إسرائيل."

وأكد البيان أنه "تم إنشاء الرصيف المؤقت على ساحل غزة لغرض واحد فقط، وهو المساعدة في نقل المساعدات". (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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