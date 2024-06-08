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بالصور.. المعتمرون يتوافدون إلى مسجد "ميقات ذي الحليفة"

Lebanon 24
08-06-2024 | 23:08
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توافد المعتمرون بأعداد غفيرة إلى مسجد "ميقات ذي الحليفة" في المدينة المنورة، قبيل توجههم إلى مكة المكرمة، إذ يحظى هذا المسجد باهتمام ورعاية الهيئات الحكومية في ظل زيادة أعداد المعتمرين والحجاج، حيث شهدت مرافق مسجد الميقات والمنطقة المحيطة به مجموعة من المشاريع التطويرية والتأهيلية السريعة ضمن أعمال المرحلة الأولى التي أنجزتها هيئة تطوير المدينة المنورة، فأصبحت مساحة المسجد 6,000 متر مربع، وبطاقة استيعابية 5 آلاف مصل.
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كما جرى تأهيل أرضيات المسجد والساحات الخارجية باستخدام الحجر الطبيعي من بيئة المدينة المنورة، والإنارة الداخلية والخارجية للمسجد والمرافق المحيطة به.

وتبذل الجهات التنظيمية الجهود الحثيثة لخدمة ضيوف الرحمن من خلال تقديم خدمات الإرشاد والتوعية والتوجيه، وتوفير العربات للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ومتابعة توفير سقيا المياه والأغذية في قسمي الرجال والنساء، والحفاظ على نظافة المكان، إلى جانب الخدمات الأمنية التي تعنى بانسيابية حركة السير في محيط الجامع والطرق المؤدية إليه، وتنظيم اصطفاف الحافلات.

ويُعد "ميقات ذي الحليفة" من أبرز المواقع التاريخية بالمدينة المنورة، كونه أحد المواقيت التي حددها الرسول(ع) لأهل المدينة والمحرمين من غير أهلها المارين بها، ويقع على الجانب الغربي لوادي العقيق، ويبعد عن المسجد النبوي قرابة 14 كيلومترًا. (سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية
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