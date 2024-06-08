"حركة الشباب" تقتل خمسة جنود صوماليين

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قُتل خمسة جنود في الصومال، في هجوم نفذته حركة الشباب، حيث أعلنت الحكومة في بيان إن قواتها حصلت على "معلومات حول الهجوم المخطط له" في منطقة سيلدير من قبل حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، ونصبت "كمينا" لعناصرها.وخلال الاشتباكات في منطقة جلجادود شمال العاصمة، قُتل ما لا يقل عن 47 من عناصر حركة الشباب بالإضافة إلى خمسة جنود، بحسب السلطات.وأضافت الحكومة أنه تم تنفيذ غارات جوية أيضا على حركة الشباب التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.ورغم طردها من المدن الرئيسية في الفترة بين 2011-2012، لا تزال حركة الشباب ناشطة في المناطق الريفية الشاسعة في وسط البلاد وجنوبها، حيث تشنّ هجمات ضد أهداف أمنية وسياسية ومدنية. (سكاي نيوز عربية)