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عربي-دولي

حاكم يُحدّد.. 5 أسباب أدت إلى سقوط قوات كييف أمام الهجوم الروسيّ

Lebanon 24
08-06-2024 | 23:46
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أورد حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي 5 أسباب، شرح من خلالها سبب معاناة القوات الأوكرانية أمام الروسية.

وقال باليتسكي: "من الواضح أن الجنود لديهم بدأوا في النفاد، لأن الهجمات أصبحت أقل بكثير، وقد تحولوا إلى الدفاع إلى حد كبير في جميع الاتجاهات تقريبا، وسلموا كل من كرينكي ورابوتينو. أي أن العدو منهك، وهذا واضح. من الواضح أن الغرب متعب أيضا، وأنه لا يوجد ما يكفي من الأسلحة، وأنه من الصعب للغاية مقارنتها بقوة روسيا وقناعتها الأيديولوجية".
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وأكد أن الجندي الأوكراني، على عكس العسكريين الروس، ليس لديه دافع ولا يفهم ما يقاتل من أجله.

وأضاف: "النازيون المتحمسون والموشومون الذين قتلوا الناس في دونباس لمدة 8 سنوات، ثم اندفعوا جميعا للحصول على الدم الروسي، لم يعد هناك أي منهم تقريبا. كلهم إما ماتوا في مكان ما في المستشفيات، أو قتلوا في الحقول. ولا يزال عدد قليل منهم اليوم على قيد الحياة". (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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