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عربي-دولي
إبعاد 300 ألف شخص من مكة المكرمة قبل بدء مناسك الحج.. ما السبب؟
Lebanon 24
09-06-2024
|
00:16
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السلطات السّعودية من مكة المكرمة، أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج، قبل أسبوع من بدء مناسكه.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن مصدر أمني، أن بين من تم إبعادهم في الأيام الأخيرة من مكة 153,998 أجنبيا جاؤوا بتأشيرات سياحية بدلا من تأشيرات الحج.
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كما أبعدت السلطات 171,587 آخرين يقيمون في السعودية، لكنهم ليسوا من سكان مكة، وليست لديهم تصاريح الحج، وفق المصدر ذاته. (عربي21)
المصدر: عربي21
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