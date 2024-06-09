الحرائق اندلعت.. هجومان بالصواريخ الباليستية ضد سفينتين قبالة سواحل عدن

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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، فجر الأحد، إخماد حريق نشب في سفينة تجارية، إثر تعرضها لهجوم بصاروخ على بعد 83 ميلا بحريا جنوب عدن اليمنية.وذكرت الهيئة، أن القبطان أبلغ عن إصابة السفينة بقذيفة مجهولة، وكان هناك حريق صغير في محطة الإرساء، وتم الإبلاغ عن إخماده الآن".وأضافت: "تم الإبلاغ أن جميع أفراد الطاقم آمنون, والسفينة تتجه الآن إلى محطتها التالية".ودعت الهيئة البريطانية السفن إلى "العبور بحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في الخليج".كما ذكرت الهيئة أنها تلقت تقارير عن حادث ثان، على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غربي عدن باليمن. (عربي21)