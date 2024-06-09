أُستراليا تحظر تصدير الأغنام.. وهذه الدول العربية ستتأثر بالقرار

اعتبارا من 1 أيار 2028، سيدخل قرار الحكومة الأسترالية لناحية حظر صادرات الأغنام الحية حيّز التنفيذ.

وأشار المقترح أنه في الفترة 2022-2023، بلغت القيمة التقديرية لصادرات لحوم الأغنام الأسترالية 4.5 مليار دولار. وتشكل صادرات الأغنام الحية عن طريق البحر أقل من 2% من هذه التجارة، بقيمة تبلغ حوالي 77 مليون دولار.

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ولفت إلى أن أن الطلب على صادرات الأغنام الحية الأسترالية مدفوع في الغالب من قبل عملاء الشرق الأوسط الذين يفضلون اللحوم المذبوحة الطازجة التي تلتزم بممارسات ثقافية محددة.



وتُعتبر الكويت أكبر مستورد للأغنام الأسترالية الحية عن طريق البحر، إذ استقبلت 271,162 ألف رأس في عام 2023، أي ما يعادل 46% من إجمالي صادرات الأغنام، وفقا لتقارير حديثة.

ويعد الأردن ثالث أكبر مستورد للأغنام في عام 2023، والذي حقق أكبر قفزة في الصادرات، التي زادت بنسبة 411%، أو 84,376 رأسا على أساس سنوي.

وظلت الإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر في هذا المزيج، التي استوردت مجتمعة 25% (143,876) ألف رأس من السوق.

وفي الإجمالي، زادت صادرات الماشية الحية عن طريق البحر، بنسبة 12% أو 73612 رأسا من 597179 في 2022 إلى 670791 في 2023.



وردا على قرار الحكومة الأسترالية، أصدرت السفارة الأسترالية في الكويت بيانا، أكدت فيه التزام أستراليا بتنظيم صادرات الأغنام الحية حتى تاريخ التوقف الكامل، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية. (سبوتنيك)