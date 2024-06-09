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الأمم المتحدة: مخيم النصيرات اليوم مركز الفاجعة

Lebanon 24
09-06-2024 | 01:11
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قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، اليوم الأحد، إن مشاهد القتل والدمار في مخيم النصيرات، عقب العملية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 200 وإصابة 400 من المدنيين الفلسطينيين، تثبت أن كل يوم تستمر فيه هذه الحرب "تزداد بشاعة".
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وأضاف عبر منصة "إكس" أن "مخيم النصيرات اليوم مركز الفاجعة التي لا يزال المدنيون الفلسطينيون يقاسونها".

ودعا غريفيثس إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة وحماية كل المدنيين و"إنهاء هذه المعاناة الجماعية الآن". (الحدث)
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