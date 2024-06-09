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واصفًا الحكومة بالـ"مجنونة"، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الأحد، حزب "معسكر الدولة" بقيادة بني غانتس إلى مغادرة حكومة بنيامين نتنياهو.ووجه لابيد كلامه إلى نتنياهو قائلا "إذا كنت رئيس الوزراء، فأنت رئيس وزراء النجاحات والإخفاقات على حد سواء".وأضاف "إن الاختفاء عندما لا تسير الأمور في طريقك هو أمر مشين، ولكن هل هذا شيء لم نكن نعرف عنه من قبل؟"وقال لابيد "الحكومة تسمح بإرسال شاحنات المساعدات إلى غزة.. ثم يرسل الوزراء ميليشياتهم لاعتراضها. هذا خروج كامل عن القانون ويجب الا نسمح بحدوث ذلك".وتابع قائلا "الآن لديهم تأثير في الحكومة ولديهم سموتريتش و بن غفير. ألا يفعلون ما يريدون؟" (سكاي نيوز عربية)