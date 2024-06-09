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عربي-دولي

بلبلة في التشيك.. إعلان حالة الطوارئ بسبب هجوم إرهابي مُحتمل

Lebanon 24
09-06-2024 | 02:01
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عززت الشرطة التشيكية إجراءاتها الأمنية في الأماكن العامة بسبب معلومات عن هجوم إرهابي محتمل، خاصة في محطات القطارات ووسائل النقل العام ومراكز التسوق.

كما صدرت أوامر للشرطة بمراقبة الأشخاص المشتبه فيهم عن كثب بالقرب من محطات الحافلات ومحطات السكك الحديدية.
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وكانت الشرطة الألمانية قد ألقت القبض في نيسان على ثلاثة مراهقين للاشتباه في قيامهم بالتحضير لهجوم إرهابي.

كما أعلنت لجنة الدولة للأمن القومي في قرغيزستان نهاية الشهر الماضي أنها قامت بالتعاون مع زملاء أجانب، بإحباط عمل إرهابي كان يخطط لتنفيذه في إحدى الدول الأوروبية. (روسيا اليوم)
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