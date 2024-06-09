ما جديد الحالة الصحية لرئيس وزراء هايتي؟

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استقرت الحالة الصحية لرئيس الوزراء المؤقت الجديد في هايتي غاري كونيل، بعد نوبة مرض غير محددة ألمت به بعد ظهر يوم أمس السبت.وأوضح مكتبه في بيان: "بعد أسبوع من الأنشطة المكثفة، أصيب رئيس الوزراء بعارض مرضي طفيف بعد ظهر يوم السبت 8 حزيران 2024 وتوجه إلى المستشفى لتلقي العلاج".وأكد البيان أن "وضعه مستقر في الوقت الحالي".إلى ذلك، أظهرت صور نشرتها وكالات أنباء عالمية عددا من سيارات الإسعاف وضباط الشرطة خارج مستشفى في إحدى ضواحي العاصمة بورت أو برنس حيث ورد أن كونيل يخضع للعلاج. (روسيا اليوم)