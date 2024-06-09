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عربي-دولي

بسبب درجات الحرارة المرتفعة.. سيارات تحترق في السعودية (فيديو)

Lebanon 24
09-06-2024 | 02:19
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احترقت سيارتان متوقفتان أمام السور الخارجي لأحد المنازل في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن اشتعلت النيران في عداد كهرباء مثبت على سور المنزل بسبب درجات الحرارة المرتفعة، ثم انتقلت النيران إلى السيارتين، مما أسفر عن احتراقهما بالكامل.

ويوم الخميس، أخمدت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقا اندلع في سيارة توقفت فجأة أمام أحد المنازل في حي النهضة.
 
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وقال صاحب المنزل المجاور للحريق إن السيارة كانت في وضع التشغيل، ونزل منها عدة أطفال وهربوا إلى داخل الحي فور اندلاع الحريق فيها. فيما أشار نشطاء إلى أن السيارة كهربائية، ونظرا لشدة الحرارة في المملكة لم تتحمل بطاريتها واشتعلت النيران فيها.

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