السعودية أعلنت اكتمال التحضيرات لموسم الحج.. وحددت إمام وخطيب الحرمين الشريفين

أعلنت السلطات السعودية عن إكمال استعداداتها لموسم الحج، وقالت السبت إنها أبعدت من مكة أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج، قبل أسبوع من بدء مناسكه.

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وأعلنت الرئاسة أنه "سيؤم المصلين في صلاة وخطبة عيد الأضحى بالمسجد الحرام، معالي رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس".في حين أنه "سيؤم المصلين في صلاة وخطبة عيد الأضحى بالمسجد النبوي، إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا".وأشارت رئاسة الشؤون الدينية إلى أن "موعد إقامة صلاة عيد الأضحى بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تكون بعد شروق الشمس بربع ساعة". (عربي21)