ألقى القبض على 7 أشخاص.. الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينتي جنين والضفة الغربية

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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينتي جنين والخليل بالضفة الغربية، الأحد، واعتقلت عدة أشخاص.وذكر التلفزيون الفلسطيني أن الجيش ألقى القبض على امرأة و6 شبان خلال اقتحامه بلدة عرابة جنوب جنين، بحسب وكالة أنباء "العالم العربي".وقالت الوكالة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية ألقت القبض على 3 أشخاص لدى اقتحامها الخليل جنوب الضفة. (الحدث)