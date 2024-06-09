عمليات البحث مستمرة.. ارتفاع عدد غرقى سفينة مهاجرين قبالة سواحل ليبيا إلى 12

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ارتفع عدد القتلى جرّاء غرق سفينة تقل مهاجرين في ليبيا إلى 12، بعدما تم رصد جثة أخرى قبالة سواحل ليبيا، بعد يوم من انتشال سفينة إنقاذ تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود جثث 11 مهاجرا.وقالت المنظمة: "شاهد طاقم طائرتنا بالأمس 11 جثة، وحتى الآن تم اكتشاف جثة أخرى في رحلة اليوم. وتستمر الرحلة والبحث". وقد سجلت الأمم المتحدة أكثر من 20 ألف حالة وفاة واختفاء في وسط البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2014، مما يجعله أخطر معبر للمهاجرين في العالم.وأشارت أطباء بلا حدود إلى أن سفينة البحث التابعة لها انتشلت 146 مهاجرا في عمليتين ثم عثرت على 20 آخرين في قارب منفصل. كما انتشلوا جثث 11 شخصًا شاهدتهم طائرة مراقبة. وأوضحت منظمة في تغريدة على منصة إكس "لا نعرف السبب الدقيق لهذه المأساة، لكننا نعلم أن الناس ما زالوا يموتون في محاولة يائسة للوصول إلى بر الأمان. يجب أن تنتهي هذه المذبحة". (الجزيرة)