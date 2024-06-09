ألمانيا تخطط لزيادة كبيرة في جنود الاحتياط.. والسبب؟

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تعمل وزارة الدفاع الألمانية على زيادة قوات الاحتياط في الجيش بشكل كبير، وقال نائب المفتش العام للجيش الليفتنانت جنرال أندرياس هوبه إن من المخطط تدريب القوات وتجهيزها لتعزيز القوات النشطة في القتال أو أن تحل محلها.وتهدف وزارة الدفاع إلى أن يكون لها في المستقبل 60 ألف رجل وامرأة جنود احتياط فيما يسمى بالاستدعاء الأساسي. وقال هوبه: "أنا مقتنع بأن علينا تكييف جنود الاحتياط مع تحديات السياسة الأمنية الحالية حتى يمكنهم دعم الجيش الألماني على النحو الصائب في تنفيذ مهمة الدفاع الوطني ودفاع التحالف".وتدرس الوزارة أيضاً عدد الذين يمكن استدعاؤهم ومناسبين للخدمة في حالة الدفاع من المواطنين الذين خدموا في الجيش الألماني ولكن لم يكلفوا بمهام.وقال هوبه: "هناك أرقام مختلفة في هذا الشأن. ونفترض أن هناك حوالي 800 ألف لا يزال يمكن استدعاؤهم للأغراض العسكرية. من حيث المبدأ، هؤلاء هم كل من خدم في الجيش الألماني، لكن عند النظر إلى مشكلة العمر سنجد أن هذه الأعداد تتقلص سنوياً، وهذا يعني أن علينا اتخاذ إجراءات مضادة والعثور على جنود إضافيين وتعيينهم للاحتياط".وبالنسبة للخطط الدفاعية المعدلة لحلف شمال الأطلسي ناتو، يتعين أن تزيد القوات الألمانية من قوامها بوضوح بعد أن تقلص إلى 181500 ألفاً.وذكرت "دير شبيغل" الألمانية الجمعة أن خطط ناتو تعني وضع هدف أعلى في المستقبل لرفع تعداد الجيش إلى 272 ألف جندي بدلا الهدف الحالي المتمثل في 203 آلاف جندي.