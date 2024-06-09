مسؤولون أوروبيون: روسيا تجبر أفارقة على القتال في خاركيف

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أشارت تقييمات لمسؤولين أوروبيين أن الكرملين أجبر آلاف المهاجرين والطلاب الأجانب على القتال مع القوات الروسية ضد أوكرانيا، في منطقة خاركيف.ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مسؤولين أن "الروس أصبحوا يهددون بصورة متكررة بمنع تمديد تأشيرات الدخول للطلاب والعاملين الأفارقة إذا لم يوافقوا على الانضمام للجيش".وقال مسؤول أوروبي إن موسكو تدرج المدانين في سجونها في الجيش، وتحتجز بعض الأفارقة في روسيا الذين يحملون تأشيرات عمل لإجبارهم على الاختيار بين الترحيل أو القتال بجانب القوات الروسية.وأكدت تقارير نقلاً عن الاستخبارات الأوكرانية، أن روسيا أطلقت تجنيداً عالمياً لضم مرتزقة أجانب من ما لا يقل عن 21 دولة، بينها عدة دول في إفريقيا.