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لابيد يهاجم نتانياهو: حكومته "مجنونة وفاشلة"

Lebanon 24
09-06-2024 | 06:20
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جدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد هجومه على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، داعياً حزب معسكر الدولة، بقيادة بني غانتس إلى مغادرة الحكومة.

وقال  لابيد، اليوم الأحد، خلال مقابلة مع القناة الثانية الإسرائيلية، إن حكومة نتانياهو "مجنونة وفاشلة"، ودعا بيني غانتس، إلى مغادرتها.
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واتهم يائير لابيد، حكومة نتانياهو بإرسال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة "ثم يرسل نتانياهو ميلشياته لاعتراضها في خروج كامل عن القانون" وفق صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وأَضاف أن "حكومة نتانياهو ليس لديها أهداف سياسية معروفة لا في غزة ولا لبنان".
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