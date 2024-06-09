إعلان مهمّ مرتقب في اسرائيل.. وزير في مجلس الحرب سيستقيل

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أشار الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأحد، الى أنه يعتزم الإعلان عن استقالته من مجلس الحرب مساء اليوم.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن غانتس يعتزم مساء اليوم إعلان استقالته من مجلس الحرب.ونقلت الهيئة، في وقت سابق عن غانتس قوله إنه سيجري تقييما للوضع السياسي ويفكر في تأجيل تقاعده بعد "عيد الأسابيع"، وهو اليوم السادس من شهر "سيفان" حسب التقويم العبري، والذي يصادف في ايار أو حزيران.