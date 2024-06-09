نتنياهو تعليقاً على استقالة غانتس: "سياسة تافهة"

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علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التقارير المتعلقة بالوزير في حكومته بيني غانتس، بتصريح مثير.وقال نتنياهو، عن التقارير التي تحدثت عن "استقالة غانتس" اليوم مساء، خلال اجتماع الحكومة، ووصف الاستقالة بأنها "سياسة تافهة".وأضاف: "في خضم الحرب، غانتس يريد الاستقالة من الحكومة!"، مشيراً إلى أن "حان الوقت للتوقف عن السياسة التافهة".