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عربي-دولي

إيران.. "الداخلية" تعلن أهلية 6 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية

Lebanon 24
09-06-2024 | 09:13
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 أعلنت وزارة الداخلية الايرانية، في بيان لها اليوم الأحد، أسماء المرشحين المؤهلين للانتخابات الرئاسية.

وأفاد البيان بأنه وفقا للاجراءات القانونية للانتخابات الرئاسية، وبعد تلقي أسماء النواب المؤهلين، أعلنت وزارة الداخلية أسماءهم. بحسب "روسيا اليوم".
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وشملت لائحة المرشحين المؤهلين للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية كلا من مسعود بزشكيان - مصطفى بورمحمدي - سعيد جليلي - علي رضا زاكاني - أمير حسين قاضي زاده هاشمي - محمد باقر قاليباف.

وخلت القائمة من أسماء بارزة سبق لها أن أعلنت ترشحها، ومن بينها علي لاريجاني والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وعبد الناصر همتي وغيرهم.

وكان 80 مرشحا قد تقدموا لخوض الانتخابات الرئاسية في إيران.
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