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عربي-دولي

مذيعة اسرائيلية تنتقد "رهينة شهيرة": "هاي شكل واحدة مخطوفة صار لها 9 أشهر"!

Lebanon 24
09-06-2024 | 09:10
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اوقفت مذيعة إسرائيلية عن العمل، بعد سخريتها من مظهر "الرهينة المحررة" نوعا أرغماني وانتقادها الضمني للعملية العسكرية المستمرة منذ 9 شهور في قطاع غزة.
 

وانتقدت مذيعة القناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلي لمى طاطور في منشور لها على "انستغرام"، يوم السبت، صورة أرغماني، وكتبت: "هاي شكل واحدة مخطوفة صار لها 9 أشهر!"، مضيفة: "عشان هاي لازم يموت ويتقطع أطفال ونساء وأبرياء؟". 
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وعقَّبت القناة 12 بعد منشور لمى طاطور: "ندين بشدة كلمات الفنانة لمى طاطور على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكد منتج البرنامج خالد ناطور أن "كلام لمى طاطور غير مقبول علينا ولذلك تم إيقافها عن العمل في البرنامج على الفور"، على ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

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