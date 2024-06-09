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عربي-دولي
مقتل عنصرين من حرس الحدود في أذربيجان
Lebanon 24
09-06-2024
|
09:16
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أدت صاعقة برق إلى مقتل جنديين من حرس الحدود في اذربيجان.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المكتب الصحفي لحرس الحدود الأذري قوله: "لقي الرائد باخيش باخيشلي والجندي علي ناغييف مصرعهما بسبب صاعقة أثناء قيامهما بواجبهما في حماية الحدود في مناطقة عمل مفرزة الحدود "لانكاران" التابعة لقوات حرس الحدود".
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وأفادت صحيفة "إيدنيس" الإخبارية في بداية حزيران الجاري نقلا عن سلطات مدينة ليبيريتش شمال غربي التشيك بتعرض أكثر من 10 أشخاص بينهم أطفال للاصابة بسبب صاعقة برق.
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