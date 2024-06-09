مقتل عنصرين من حرس الحدود في أذربيجان

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أدت صاعقة برق إلى مقتل جنديين من حرس الحدود في اذربيجان.ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المكتب الصحفي لحرس الحدود الأذري قوله: "لقي الرائد باخيش باخيشلي والجندي علي ناغييف مصرعهما بسبب صاعقة أثناء قيامهما بواجبهما في حماية الحدود في مناطقة عمل مفرزة الحدود "لانكاران" التابعة لقوات حرس الحدود".وأفادت صحيفة "إيدنيس" الإخبارية في بداية حزيران الجاري نقلا عن سلطات مدينة ليبيريتش شمال غربي التشيك بتعرض أكثر من 10 أشخاص بينهم أطفال للاصابة بسبب صاعقة برق.