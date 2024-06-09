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إقتصاد

محادثات حسّاسة.. العراق يسعى لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان

Lebanon 24
09-06-2024 | 10:08
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إلتقى كبار مسؤولي النفط العراقيين، اليوم الأحد، مسؤولين من إقليم كردستان وممثلين للشركات العالمية العاملة فيه لإجراء محادثات بشأن اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب يصل إلى ميناء جيهان في تركيا.
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وقال مسؤول كبير بوزارة النفط، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المحادثات، إن "الاجتماع لا يزال قائما ويجري مناقشة الأمور التي تعوق استئناف تصدير النفط".
 
 
 
وأضاف: "لا يزال من المبكر القول إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي لكن نستطيع القول إن الاجتماع فيه الكثير من الجوانب الإيجابية".

وتابع أن المحادثات من المتوقع أن تركز على عقود مشاركة إنتاج الطاقة الخاصة بحكومة إقليم كردستان، والتي تريد بغداد تعديلها، وتكاليف إنتاج النفط التي تطالب بها شركات نفط أجنبية مقابل النفط المستخرج من إقليم كردستان.

إقتصاد

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