القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة في مصر

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ضبط قطاع الأمن العام في مصر "أسلحة نارية وكمية كبيرة من المواد المخدرة بحوزة بؤرة إجرامية شديدة الخطورة في البحيرة، بقيمة مالية حوالي 20 مليون جنيه".وأفادت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن البحيرة والإسكندرية، بقيام بؤرة إجرامية شديدة الخطورة، تضم 8 عناصر إجرامية محكوم على عدد منهم في عدة قضايا ما بين "شروع في القتل، مخدرات، سرقة، سلاح"، بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، متخذين من دائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.وتم حجز كمية من مخدر الحشيش بحوزتهم تزن 140 كيلوغراما، وكمية من مخدر الهيروين تزن 37 كيلوغراما، وكمية من مخدر الآيس تزن 3.500 كيلوغرام، وكمية من الأدوات والمواد الخام التي تستخدم في خلط وتصنيع المواد المخدرة، و2 بندقية آلية، و4 بنادق خرطوش، و6 طبنجات، و2 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 33 خزينة، و6 قطع سلاح أبيض.وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.