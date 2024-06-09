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عربي-دولي

وزير الخارجية التركية يزور روسيا الاثنين والثلثاء

Lebanon 24
09-06-2024 | 10:25
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أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية هاكان فيدان سيتوجّه الاثنين والثلثاء الى روسيا.
 
 
 وستتم خلال الزيارة مناقشة آخر المستجدات في أوكرانيا وغزة وسوريا وليبيا وجنوب القوقاز.
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هاكان فيدان

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