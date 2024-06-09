وزير الخارجية التركية يزور روسيا الاثنين والثلثاء

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية هاكان فيدان سيتوجّه الاثنين والثلثاء الى روسيا.

وستتم خلال الزيارة مناقشة آخر المستجدات في أوكرانيا وغزة وسوريا وليبيا وجنوب القوقاز.