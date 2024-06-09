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عربي-دولي

"الحوثي" تعلن استهداف مدمرة بريطانية وسفينتين متجهتين لإسرائيل

Lebanon 24
09-06-2024 | 11:15
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أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأحد، استهداف مدمرة بريطانية في البحر الأحمر، وسفينتين متجهتين إلى إسرائيل في بحر العرب.

 جاء ذلك في بيان متلفز للمتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، بينما لم يصدر تعقيب فوري من بريطانيا حتى الساعة 14:30 (ت.غ).

 وقال سريع: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردا على مجزرة مخيم النصيرات في قطاع غزة (السبت)، نفذت القوات الصاروخية (تابعة للحوثيين) عملية عسكرية استهدفت المدمرة البريطانية دايموند في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية، وكانت الإصابة دقيقة".

 وأضاف: "كما نفذت القوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسير عمليتين عسكريتين في بحر العرب بعدد من الصواريخ البحرية والباليستية والطائرات المسيرة، ضد سفينتين تتبعان شركات (لم يذكرها) انتهكت قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة". (الأناضول)

 

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