من دون احمدي نجاد ولاريجاني.. هذه هي القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة في إيران





وأجاز المجلس، وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون مهمتها الموافقة على المرشحين والإشراف على الانتخابات، لستة أشخاص من بين 80 تقدموا بطلب خوض الانتخابات في أعقاب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية في 19 أيار.

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وخلت القائمة النهائية من أسماء بارزة يتقدمها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد والرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني، بينما ضمت مرشحا واحدا من التيار الإصلاحي هو مسعود بزشكيان الذي كان نائبا عن مدينة تبريز ووزيرا سابقا للصحة.





والمرشحون الآخرون الذين أجاز المجلس خوضهم السباق الانتخابي هم رئيس البرلمان المحافظ محمد باقر قاليباف، والمحافظ سعيد جليلي الذي سبق أن تولى أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي وقاد التفاوض مع القوى الكبرى بشأن الملف النووي، ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني.



كذلك، أقر ترشيح أمير حسين قاضي زاده هاشمي الرئيس المحافظ المتشدد لمؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى، ووزير الداخلية السابق مصطفى بور محمدي.



وهذه نبذة عن المرشحين الـ6 للانتخابات الرئاسية الإيرانية:

محمد باقر قاليباف:



ولد محمد باقر قاليباف في أيلول 1961 في طارغابا، مشهد.

في عام 1994، تم انتخابه كقائد لقاعدة "خاتم الأنبياء للبناء"، وبعد ثلاث سنوات من ذلك، في عام 1997، تم تعيينه كقائد للقوات الجوية للحرس الثوري، وفي عام 2000، تم تعيينه كقائد لقوات الشرطة.

تم انتخابه عمدة لطهران في أيلول 2004 بأصوات المجلس الإسلامي لطهران وبقي في هذا المنصب لثلاث فترات متتالية لمدة 12 عاما.

انتخب كممثل لطهران في البرلمان الثاني عشر وتم انتخابه كرئيس للبرلمان في الجلسة الأولى للبرلمان الثاني عشر بأغلبية 198 صوتا.

كان مرشحا في الانتخابات الرئاسية في الدورات التاسعة، الحادية عشرة والثانية عشرة، على الرغم من أنه لم يبقى في سباق الانتخابات حتى نهاية انتخابات عام 2017 وانسحب من السباق لصالح إبراهيم رئيسي.

مسعود بزشكيان



ولد مسعود بزشكيان في 29 أيلول 1954 في مدينة مهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية.

عمل بزشكيان وزيرا للصحة في الحكومة الثانية لمحمد خاتمي، وفي الدورات الثامنة، التاسعة، العاشرة، الحادية عشرة والثانية عشرة، كان حاضرًا بشكل مستمر كممثل عن تبريز في المجلس الإسلامي.

شغل أيضا منصب النائب الأول لرئيس المجلس الإسلامي في المجلس العاشر.

ترشح في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة، لكن مجلس صيانة الدستور لم يوافق عليه.

مصطفى بور محمدي



ولد مصطفى بور محمدي في 3 كانون الأول 1959.

بدأ نشاطه كمدعي عام للثورة الإسلامية في عام 1979، وعمل كمدعي عام في خوزستان، هرمزجان، كرمانشاه وخراسان حتى عام 1986.

شغل منصب نائب وزير المعلومات من عام 1997 إلى 1999.

ترشح للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية بين عامي 2004 و2007، ووزير الداخلية في الحكومة التاسعة.

من 2007 إلى 2012،. كان رئيسا لمنظمة التفتيش العامة في البلاد.

أصبح للعدل في عام 2013 و يعمل حاليا كأمين عام لجمعية رجال الدين المكافحين ورئيسا لمركز توثيق الثورة الإسلامية. أقر مجلس صيانة الدستور في إيران أهلية ستة مرشحين غالبيتهم من المحافظين، لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 حزيران، حسبما أعلنت وزارة الداخلية الأحد.وأجاز المجلس، وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون مهمتها الموافقة على المرشحين والإشراف على الانتخابات، لستة أشخاص من بين 80 تقدموا بطلب خوض الانتخابات في أعقاب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية في 19 أيار.وخلت القائمة النهائية من أسماء بارزة يتقدمها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد والرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني، بينما ضمت مرشحا واحدا من التيار الإصلاحي هو مسعود بزشكيان الذي كان نائبا عن مدينة تبريز ووزيرا سابقا للصحة.والمرشحون الآخرون الذين أجاز المجلس خوضهم السباق الانتخابي هم رئيس البرلمان المحافظ محمد باقر قاليباف، والمحافظ سعيد جليلي الذي سبق أن تولى أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي وقاد التفاوض مع القوى الكبرى بشأن الملف النووي، ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني.كذلك، أقر ترشيح أمير حسين قاضي زاده هاشمي الرئيس المحافظ المتشدد لمؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى، ووزير الداخلية السابق مصطفى بور محمدي.وهذه نبذة عن المرشحين الـ6 للانتخابات الرئاسية الإيرانية:ولد محمد باقر قاليباف في أيلول 1961 في طارغابا، مشهد.في عام 1994، تم انتخابه كقائد لقاعدة "خاتم الأنبياء للبناء"، وبعد ثلاث سنوات من ذلك، في عام 1997، تم تعيينه كقائد للقوات الجوية للحرس الثوري، وفي عام 2000، تم تعيينه كقائد لقوات الشرطة.تم انتخابه عمدة لطهران في أيلول 2004 بأصوات المجلس الإسلامي لطهران وبقي في هذا المنصب لثلاث فترات متتالية لمدة 12 عاما.انتخب كممثل لطهران في البرلمان الثاني عشر وتم انتخابه كرئيس للبرلمان في الجلسة الأولى للبرلمان الثاني عشر بأغلبية 198 صوتا.كان مرشحا في الانتخابات الرئاسية في الدورات التاسعة، الحادية عشرة والثانية عشرة، على الرغم من أنه لم يبقى في سباق الانتخابات حتى نهاية انتخابات عام 2017 وانسحب من السباق لصالح إبراهيم رئيسي.ولد مسعود بزشكيان في 29 أيلول 1954 في مدينة مهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية.عمل بزشكيان وزيرا للصحة في الحكومة الثانية لمحمد خاتمي، وفي الدورات الثامنة، التاسعة، العاشرة، الحادية عشرة والثانية عشرة، كان حاضرًا بشكل مستمر كممثل عن تبريز في المجلس الإسلامي.شغل أيضا منصب النائب الأول لرئيس المجلس الإسلامي في المجلس العاشر.ترشح في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة، لكن مجلس صيانة الدستور لم يوافق عليه.ولد مصطفى بور محمدي في 3 كانون الأول 1959.بدأ نشاطه كمدعي عام للثورة الإسلامية في عام 1979، وعمل كمدعي عام في خوزستان، هرمزجان، كرمانشاه وخراسان حتى عام 1986.شغل منصب نائب وزير المعلومات من عام 1997 إلى 1999.ترشح للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية بين عامي 2004 و2007، ووزير الداخلية في الحكومة التاسعة.من 2007 إلى 2012،. كان رئيسا لمنظمة التفتيش العامة في البلاد.أصبح للعدل في عام 2013 و يعمل حاليا كأمين عام لجمعية رجال الدين المكافحين ورئيسا لمركز توثيق الثورة الإسلامية.

سعيد جليلي



ولد سعيد جليلي في عام 1965 في مشهد.

شغل منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ورئيس فريق التفاوض النووي الإيراني مع الدول الغربية من 2006 إلى 19 ايلول 2013.

في عام 2013، ترشح في الجولة الحادية عشر للانتخابات الرئاسية، وحصل على أكثر من 4 ملايين صوت وجاء في المركز الثالث.

كان منذ 2013 عضوا في مجلس تشخيص مصلحة النظام وممثلا للمرشد الأعلى في المجلس الأعلى للأمن القومي.

تقدم كمرشح في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في عام 2021، وقبل يومين من الانتخابات، انسحب لصالح الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

علي رضا زاكاني



ولد علي رضا زاكاني في 12 آذار 1966.

تم قبوله في مجال الطب بجامعة طهران للعلوم الطبية في عام 1998 وحصل على درجة الدكتوراه العامة في صيف 1999، ثم بدأ الدورة التخصصية في الطب النووي في عام 1999 وأكملها في عام 2000.

يتوفر على سجل في كونه عضوا في هيئة التدريس بجامعة طهران للعلوم الطبية في مركز الطب النووي بمجمع مستشفى الإمام الخميني ومستشفى شريعتي.

كان زاكاني ممثلا عن طهران في المجالس السابعة، الثامنة والتاسعة، وفي الدورة الحادية عشرة، تم انتخابه للمجلس كممثل عن قم.

تشمل مسؤوليات زاكاني الأخرى كونه رئيسا لمركز أبحاث المجلس الإسلامي، عضوا في المجلس المركزي لجمعية الطلاب الإسلامية بجامعة طهران للعلوم الطبية، مسؤولا عن تعبئة الطلاب بجامعة طهران وعلوم طهران الطبية، مسؤولا عن تعبئة الطلاب بجامعات محافظة طهران، وعضوية في المجلس الأعلى لجمعية الهلال الأحمر.

شغل منصب عمدة طهران في عام 2021، وفي عام 2023 تم تعيينه مساعدا للرئيس.

أمير حسين قاضي زاده هاشمي:



ولد أمير حسين قاضي زاده هاشمي في 25 نيسان 1971 في فريمان.

شغل منذ عام 2021، منصب نائب الرئيس ورئيس مؤسسة الشهداء في الحكومة الثالثة عشرة

كان نائب رئيس البرلمان الحادي عشر قبل انضمامه إلى مؤسسة الشهيد وتعيينه نائبا للرئيس.

ترشح للرئاسة في الدورة الرابعة عشرة وكان حاضرا في البرلمان كممثل عن مشهد وكالات في الفترات الثامنة، التاسعة والعاشرة، وكان السكرتير وعضو اللجنة الرئاسية في الفترات التاسعة والعاشرة.

كان أيضا المرشح النهائي في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة وحصل على المركز الرابع في عدد أصوات الشعب.