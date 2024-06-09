نتنياهو يعيّن اليميني داني دانون سفيرا بالأمم المتحدة

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعيين عضو الكنيست (البرلمان) اليميني المتطرف داني دانون سفيرا لتل أبيب في الأمم المتحدة، خلفا لجلعاد أردان الذي انتهت ولايته.

وهذه المرة الثانية الذي يتولى فيها دانون منصب سفير في الأمم المتحدة، حيث شغل المنصب ذاته بين عامي 2015 و2020.

وينتمي دانون الذي شغل أيضا حقائب وزارية في حكومات سابقة لحزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو.

يأتي ذلك في ظل العلاقات المتوترة بين تل أبيب والأمم المتحدة بعد إدراج الأخيرة للجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، ضمن القائمة السوداء التي تنتهك حقوق الأطفال ولا تحميهم في مناطق النزاع.

(الاناضول)