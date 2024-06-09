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نتنياهو: اسرائيل تقاتل في 7 ساحات

Lebanon 24
09-06-2024 | 12:37
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، إن الدولة العبرية تقاتل في سبع ساحات، مطالبا بالتماسك الداخلي.

وصرح نتنياهو قائلا: "نحن نقاتل الآن في سبع ساحات، ضد حماس، وحزب الله، والحوثيين، والميليشيات في العراق وسوريا، وإيران، وضد المحكمة الجنائية الدولية".
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وشدد على أن هذه الوضع يتطلب التماسك الداخلي.
وأضاف "مستقبلنا لن يكون موجودا هنا أمام محور الشر الإيراني".

وبشأن صفقة الرهائن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي “لم تكن هناك صفقة رهائن لأننا لن نتخلى عن استكمال أهداف الحرب (...) ملتزمون بالنصر المطلق وإعادة المختطفين، وأيضا ملتزمون بضمان مستقبلنا الذي لن يحصل إذا أحنينا رؤوسنا".
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