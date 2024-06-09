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عربي-دولي

باكستان والصين تدعوان لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

Lebanon 24
09-06-2024 | 13:00
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دعت الصين وباكستان، الأحد، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مستمرة منذ 7 تشرين الأول الماضي.

 جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الدولتين عقب زيارة رسمية أجراءها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى الصين في الفترة ما بين 4 و8 حزيران.

 وأكد البيان أن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في غزة "ملزم"، ويجب تطبيقه "فورًا".

 وشدد أن "السبيل الرئيسي للخروج من الأزمة هو حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

 كما طالب البيان المجتمع الدولي بـ"بذل جهود أكبر من أجل التوصل إلى حل عاجل للقضية الفلسطينية".

 وأكد على ضرورة العمل بهدف مواصلة مباحثات السلام بين إسرائيل وفلسطين "من أجل تحقيق سلام دائم". (الأناضول)

 

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