عشرات القتلى من الهندوس.. كمين يدفع حافلة إلى واد عميق

قتل 9 أشخاص على الأقل عندما كمن مسلحون لحافلة تنقل حجاجا من الهندوس في كشمير الهندية، نما أدى إلى سقوطها في واد، على ما أفادت الشرطة، الأحد.

وقال المسؤول في الشرطة موهيتا شارما لوكالة فرانس برس "تفيد التقارير الأولية بأن مسلحين كمنوا للحافلة وأطلقوا النار عليها" موضحا "فقد السائق السيطرة عليها فسقطت في الوادي العميق. قتل تسعة أشخاص وأصيب 23 آخرون".

بينما أفاد فيشيش ماهاجان، وهو مسؤول بارز، لأسوشيتد برس بأن الحافلة كانت تقل حجاجا إلى معسكر قاعدة المعبد الهندوسي الشهير ماتا فايشنو ديفي عندما تعرضت لهجوم في منطقة ريسي بالمنطقة.

وقال ضابط شرطة إن بعض الضحايا أصيبوا بطلقات نارية وألقى باللوم في الهجوم على متشددين إسلاميين يقاتلون ضد الحكم الهندي في كشمير.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم الذي أدى أيضا إلى إصابة عدد آخر.

(الحرة)