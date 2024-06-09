الأردن يكشف عن سلاح استراتيجي جديد

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منظومة "شاهين"

وتم خلال الفعالية الوطنية الكشف عن عدد من الأسلحة العسكرية والمعدات المتطورة التي أدخلت إلى الخدمة في عهد الملك عبدالله الثاني. شهد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، الفعالية الوطنية بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلمه سلطاته الدستورية، التي يتزامن إقامتها مع عيد الجلوس الملكي الـ 25، والتي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان.منظومة "شاهين"وتم خلال الفعالية الوطنية الكشف عن عدد من الأسلحة العسكرية والمعدات المتطورة التي أدخلت إلى الخدمة في عهد الملك عبدالله الثاني.

ومن بين ذلك تم الكشف عن طائرة منظومة "شاهين" المسيرة، وهي منظومة استطلاع جوي مسلح، دخلت حديثاً الخدمة عام 2024 في سلاح الجو الملكي.



وقال عريف الحفل الذي تم بثه على الهواء مباشرة إن الطائرة "شاهين" تحلق لمدة تتجاوز 24 ساعة متواصلة، ولديها القدرة للتعامل مع الأهداف الثابتة والمتحركة باستخدام الأسلحة الذكية، وتعتبر سلاحاً استراتيجياً للدولة الأردنية.

ووجه العاهل الأردني خلال الفعالية خطابا للأردنيين والأردنيات بهذه المناسبة الوطنية.

وقال الملك مخاطبا الأسرة الأردنية الواحدة: "اليوم أشكركم، فقد كنتم دوما إلى جانبي، أستمد من أسرتي الكبيرة على امتداد هذا الوطن العظيم الإرادة والتفاؤل، ومن أسرتي الصغيرة المحبة والقوة. وعهدي لكم أن يبقى الأردن حرا عزيزا كريما آمنا مطمئنا، على العهد ماضون وإياكم، والله ولي التوفيق.

وتحدث الملك قائلاً: خمسة وعشرون عاما منذ أن توليت أمانة خدمة هذا الوطن. الأردن الغالي بأرضه وأهله، وأنا أرى فيه رجالا ونساء وشبابا، بجباه مرفوعة وهامات عالية وقيم أصيلة.

وأضاف: أرى فيهم شجاعة الجندي الذي سارع نحو الحدود لنجدة أم وأطفالها ليصلوا بر الأمان، وإنسانية الطبيب الذي لم يتردد ولو للحظة عن مساندة أشقائه تحت القصف ووسط المعارك.

وتابع: أرى إخلاص معلم أدى أنبل رسالة ليبني جيلا، وإصرار شاب بادر وأنجز ليبني الوطن".