إسرائيلي توقف قلبه قبل ساعات من تحرير ابنه من مخيم النصيرات

توفي والد رهينة إسرائيلي كان محتجزا في قطاع غزة، قبل يوم واحد من "تحرير" نجله في عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم النصيرات للاجئين، وسط قطاع غزة، وفق ما أكدت عائلته الأحد.

وكان يوسي جان بانتظار سماع أخبار عن ابنه ألموغ مئير جان (22 عاما) الذي كان بين المحتجزين لدى حماس منذ الهجوم الذي نفذه مقاتلوها في السابع من تشرين الأول.

وقالت دينا عمة ألموغ مئير لإذاعة "كان" إن شقيقها كان "قلقا لأنه (ألموغ) بأيدي قتلة ومما كان يحدث له وما كان يمر به".

وأضافت إن الأب انتظر شهورا لكن "لم يستطع التحمل، توقف قلبه". (الحرة)