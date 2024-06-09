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غانتس يستقيل من حكومة الحرب الإسرائيلية.. ويدعو لانتخابات مبكرة

Lebanon 24
09-06-2024 | 14:09
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أعلن الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، الأحد، استقالته من الحكومة، معتبرا ذلك القرار بـ "المعقد والمؤلم".

وفي مؤتمر صحفي من تل أبيب، قال غانتس إن "الاعتبارات السياسية في حكومة (بنيامين) نتانياهو تعرقل القرارات الاستراتيجية في حرب غزة"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء "يحول دون تحقيق نصر حقيقي ولذلك قررنا مغادرة حكومة الطوارئ".
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وتابع: "مشاركتنا في مجلس الحرب كانت للمصير المشترك وليست شراكة سياسية" مع الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

ودعا غانتس، نتانياهو إلى تحديد موعد متفق عليه لإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل، مضيفا: "لابد من انتخابات تأتي بحكومة وحدة حقيقية صهيونية وطنية".

وأوضح أن ذلك يجب أن يكون "في أسرع وقت ممكن"، كما دعا نتانياهو إلى "تشكيل لجنة تحقيق وطنية" في هجمات السابع من أكتوبر التي تعرضت لها البلاد.

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