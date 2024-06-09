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عربي-دولي

بفارق 1 في المئة.. ترامب يتقدم على بايدن

Lebanon 24
09-06-2024 | 14:28
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أظهر استطلاع شبكة "سي بي إس" نيوز الأميركية صورة حية للمنافسة الشديدة بين الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن.

ويسلط هذا الاستطلاع، الذي أجري على المستوى الوطني، الضوء على الهوامش الضئيلة التي تفصل بين المرشحين، ما يعكس انقسامًا عميقًا بين الناخبين.
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وعلى الصعيد الوطني، يتقدم ترامب بفارق ضئيل على بايدن، حيث حصل ترامب على 49% من الدعم بينما حصل بايدن على 48%. ويقع هذا الفارق الضئيل بنسبة 1% ضمن هامش الخطأ، ما يدل بشكل فعال على التعادل الإحصائي.
ولايات ساحة المعركة
وتعكس الولايات التي تمثل ساحة المعركة، والتي تلعب دوراً محورياً في ضمان الفوز بالمجمع الانتخابي، السباق الوطني المتقارب. وفيما يلي تحليل تفصيلي لبعض الحالات الرئيسية: في بنسيلفانيا حصل ترامب على 50% مقابل 48% لبايدن. وفي ولاية ميشيغان يتقدم ترامب بنسبة 49% أمام بايدن بنسبة 47%. وفي ولاية ويسكونسن يتعادل المرشحان متقاربان بنسبة 48% لكل منهما. وفي أريزونا يتقدم بايدن بفارق ضئيل بنسبة 49% مقابل 48% لترامب.

وتؤكد هذه النتائج على الطبيعة التنافسية الشديدة للسباق، حيث يمكن للتحولات الطفيفة في مشاعر الناخبين أن تؤثر بشكل كبير على النتيجة.

ومن غير المستغرب أن يتمتع كلا المرشحين بدعم قوي داخل حزبيهما. ويحظى ترامب بولاء 92% من الناخبين الجمهوريين، بينما يحظى بايدن بدعم 90% من الديمقراطيين. وتسلط هذه الانتماءات الحزبية القوية الضوء على المناخ السياسي المستقطب، حيث يظل الولاء الحزبي عاملاً حاسماً.
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