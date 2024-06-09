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عربي-دولي
على بعد 600 كلم بالعمق الروسي.. أوكرانيا تدمر "هدفاً حساساً" للمرة الأولى
Lebanon 24
09-06-2024
|
14:35
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قالت وكالة المخابرات الدفاعية الأوكرانية، اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية أصابت للمرة الأولى طائرة من أحدث جيل للمقاتلات الروسية، سوخوي (سو-57)، في قاعدة جوية داخل روسيا، وعرضت صورا التقطتها بالأقمار الصناعية قالت إنها تؤكد الضربة.
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ولم تحدد الوكالة في منشور على تليغرام كيفية استهداف الطائرة الروسية أو وحدة الجيش الأوكراني التي نفذت الضربة.
وقال مدون عسكري روسي شهير مؤيد للحرب يطلق على نفسه اسم فايتر بومبر ويركز على العمليات الجوية إن التقرير عن استهداف الطائرة المقاتلة صحيح، وإنها تعرضت لضربة بطائرة مسيرة.
وقالت المخابرات الدفاعية إن الطائرة كانت متوقفة في مطار يبعد 589 كيلومترا عن الخطوط الأمامية في أوكرانيا بين القوات الأوكرانية والروسية.
وفي وقت سابق، اليوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك خلال الليلة الماضية.
وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على منشآت في أراضي روسيا، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة الطائرة المسيرة الأوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك".
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