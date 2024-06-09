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كيف علّق نتنياهو على استقالة غانتس؟

Lebanon 24
09-06-2024 | 14:45
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأحد، إن "الوقت غير مناسب للانسحاب من المعركة"، وذلك في أول تعليق له بعد دقائق من الاستقالة التي أعلنها الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس.
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وأعلن غانتس استقالته من الحكومة، معتبرا أن ذلك القرار "معقد ومؤلم".

وأصدر نتانياهو بيانا مقتضبا دعا فيه غانتس إلى عدم "التخلي عن الجبهة"، لكن رحيله لن يعرض للخطر الأغلبية البرلمانية البالغة 64 مقعدا في الكنيست، المؤلف من 120 مقعدا، التي يسيطر عليها الائتلاف اليميني الحاكم.

وبحسب رويترز، فإن استقالة غانتس تعني أن نتانياهو سيفقد دعم كتلة الوسط التي ساعدت في توسيع الدعم للحكومة في إسرائيل والخارج، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدبلوماسية والمحلية بعد 8 أشهر من حرب غزة.
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