Advertisement

عربي-دولي

تركيا تفرض حجرا صحيا على بعض الأحياء السكنية.. ما علاقة الكلاب الضالة؟

Lebanon 24
09-06-2024 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1209813-638535682839911228.jpg
Doc-P-1209813-638535682839911228.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت السلطات الصحية التركية في ولاية شانلي أورفة عن فرض حجر صحي على حيَّين سكنيَّين في منطقة الأيوبية بعد رصد إصابة كلبَين من كلاب الشارع بمرض الكلَب.

 ويأتي هذا القرار في أعقاب تقارير تؤكد أن الكلبَين المصابَين قاما بعضِّ أربعة مواطنين سابقًا، مما أثار قلقًا كبيرًا بين سكان المنطقة و قد بدأت السلطات بتحقيقات مكثفة فور تلقيها بلاغات عن وجود كلاب مشبوهة تظهر عليها أعراض مرض الكلَب. وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، تأكدت إصابة الكلبَين بالمرض. ونتيجة لذلك، تم اتخاذ قرار سريع بفرض حجر صحي على حيَّيْن في منطقة الأيوبية كإجراء احترازي لمنع انتشار المرض والسيطرة عليه.

 كما تتضمن إجراءات الحجر الصحي تقييد حركة الدخول والخروج من وإلى الحيَّين، إلى جانب حملات توعية للسكان حول كيفية التعامل مع الوضع وسبل الوقاية من المرض. كما تم تكليف فرق بيطرية بمسح شامل للحيَّين لرصد أي حالات إصابة جديدة بين الحيوانات وتقديم اللقاحات اللازمة للحيوانات الأليفة.

 وأكدت السلطات أنها ستواصل متابعة الوضع عن كثب واتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان سلامة السكان. وقد دعت المواطنين إلى التعاون مع الفرق الطبية والبيطرية والالتزام بالإرشادات الوقائية المعلنة.

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:04 | 2024-06-09
17:01 | 2024-06-09
16:35 | 2024-06-09
16:15 | 2024-06-09
16:01 | 2024-06-09
15:33 | 2024-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24