تركيا تفرض حجرا صحيا على بعض الأحياء السكنية.. ما علاقة الكلاب الضالة؟

أعلنت السلطات الصحية التركية في ولاية شانلي أورفة عن فرض حجر صحي على حيَّين سكنيَّين في منطقة الأيوبية بعد رصد إصابة كلبَين من كلاب الشارع بمرض الكلَب.

ويأتي هذا القرار في أعقاب تقارير تؤكد أن الكلبَين المصابَين قاما بعضِّ أربعة مواطنين سابقًا، مما أثار قلقًا كبيرًا بين سكان المنطقة و قد بدأت السلطات بتحقيقات مكثفة فور تلقيها بلاغات عن وجود كلاب مشبوهة تظهر عليها أعراض مرض الكلَب. وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، تأكدت إصابة الكلبَين بالمرض. ونتيجة لذلك، تم اتخاذ قرار سريع بفرض حجر صحي على حيَّيْن في منطقة الأيوبية كإجراء احترازي لمنع انتشار المرض والسيطرة عليه.

كما تتضمن إجراءات الحجر الصحي تقييد حركة الدخول والخروج من وإلى الحيَّين، إلى جانب حملات توعية للسكان حول كيفية التعامل مع الوضع وسبل الوقاية من المرض. كما تم تكليف فرق بيطرية بمسح شامل للحيَّين لرصد أي حالات إصابة جديدة بين الحيوانات وتقديم اللقاحات اللازمة للحيوانات الأليفة.

وأكدت السلطات أنها ستواصل متابعة الوضع عن كثب واتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان سلامة السكان. وقد دعت المواطنين إلى التعاون مع الفرق الطبية والبيطرية والالتزام بالإرشادات الوقائية المعلنة.