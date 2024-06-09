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عربي-دولي

ماكرون يحل الجمعية الوطنية.. ويدعو لانتخابات تشريعية جديدة

Lebanon 24
09-06-2024 | 16:01
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأحد حلّ الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة، بعد فوز اليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات الأوروبية بفارق كبير عن معسكر الغالبية الرئاسية.

وقال ماكرون في كلمة متلفزة: "سأوقع بعد قليل مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية للدورة الأولى في 30 حزيران، والدورة الثانية في 7 تموز"، مشيرا الى أن نتائج الانتخابات الأوروبية "ليست جيدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا". (الحرة)
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