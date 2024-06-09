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عربي-دولي

الإمارات تدين بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة

Lebanon 24
09-06-2024 | 16:15
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أدانت دولة الإمارات واستنكرت بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي أدت إلى سقوط مئات الأبرياء بين شهيد وجريح، وأكدت رفضها القاطع لاستهداف المدنيين.

 وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق.

 وأكدت الوزارة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية وضرورة ألا يكونوا هدفا للصراع.

(روسيا اليوم)
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