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استطلاع: نصف الأميركيين يؤيدون "الترحيل الجماعي" للمهاجرين غير الشرعيين

Lebanon 24
09-06-2024 | 16:35
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أظهر مسح أجرته شركة "YouGov" للأبحاث وشبكة "CBS News" أن أكثر من 60% من الأميركيين يؤيدون ترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة.

 وبحسب الاستطلاع، فإن 62% من الناخبين المسجلين يؤيدون برنامجا حكوميا جديدا لترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين من البلاد، بينما عارض 38% مثل هذه الفكرة.

  وبحسب 70% من المشاركين في الاستطلاع، فإن سياسة الهجرة التي ينتهجها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والذي ينوي في حال إعادة انتخابه، ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من البلاد، يمكن أن تقلل من عدد حالات العبور غير الشرعي للحدود الأمريكية، بينما أيد 20% فقط من المشاركين في الاستطلاع سياسة منافسه في الانتخابات المقبلة والرئيس الحالي جو بايدن بهذا الشأن.

 تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 5 إلى 7 حزيران على 2063 من الناخبين المسجلين من سكان الولايات المتحدة. (روسيا اليوم)

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