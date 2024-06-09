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عربي-دولي

رئيسة المفوضية الأوروبية: سنبني حصناً ضد المتطرّفين من اليسار واليمين

Lebanon 24
09-06-2024 | 17:04
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية وعضو حزب الشعب الأوروبي أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، إن "الحزب الذي ينتمي إلى يمين الوسط سيبني حصناً ضد المتطرفين من تياري اليسار واليمين".
وأدلت فون دير لاين بهذه التصريحات في رد فعل على النتائج الأولية لانتخابات الاتحاد الأوروبي التي أظهرت أن حزب الشعب الأوروبي هو أكبر حزب ولكن من المتوقع أن تحقق الأحزاب القومية اليمينية المتطرفة والمشككة في الاتحاد الأوروبي أكبر المكاسب.
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وقالت: "لا يمكن تشكيل أغلبية بدون حزب الشعب الأوروبي ومعاً... سنبني حصناً ضد المتطرفين من اليسار ومن اليمين".
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