شقيقة الزعيم كيم تهدّد سول

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حذّرت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سول من رد جديد ومن وضع خطير للغاية بعد أن استأنف الجنوب البث الدعائي عبر مكبّرات الصوت بالقرب من الحدود الأحد حسبما ذكرت وكالة يونهاب.وقالت كيم يو جونغ أنه "إذا اختارت كوريا الجنوبية الانخراط في إلقاء المنشورات والاستفزازات بمكبرات الصوت عبر الحدود، فمن دون شك ستشهد ردنا الجديد".وأضافت أن "البث عبر مكبرات الصوت الذي استأنفه الجنوب الأحد بعد أسابيع من إرسال مناطيد مليئة بالقمامة عبر الحدود من الشمال، مقدمة لوضع خطير للغاية".